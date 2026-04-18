Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Польща попередила, що не допустить росіян і білорусів на Чемпіонат Європи зі стрибків у воду

glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Польща не хоче бачити стрибунів у воду з країн-агресорів на домашньому Чемпіонаті Європи
фото: REUTERS

Турнір відбудеться у 2027 році

Польща готується прийняти у 2027 році Чемпіонат Європи зі стрибків у воду, однак польські спортивні посадовці заявили, що представників країни-агресора Росії та Білорусі на турнірі не буде. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polskie Radio24.

Яке рішення ухвалила Польща щодо участі стрибунів у воду з РФ і Білорусі у Чемпіонаті Європи-2027

Президентка Польської федерації плавання Отілія Єнджейчак донесла до європейських колег чітку позицію своєї держави: навіть попри рішення Міжнародної федерації водних видів спорту (World Aquatics) дозволити російським і білоруським спортсменам виступати під національними прапорами та з гімнами, Польща не допустить до змагань прихильників агресії проти України.

Минулої осені Єнджейчак стала єдиною представницею національних федерацій на засіданні World Aquatics, яка проголосувала проти повернення росіян і білорусів до повноцінного міжнародного статусу. Вона переконана, що цим спортсменам не місце у світовому спорті доти, доки триває війна в Україні.

«На жаль, переважна більшість європейських країн не поділяють нашої точки зору з цього питання. Рішення, ухвалене Міжнародною федерацією, вже неможливо скасувати», – сказала Єнджейчак.

Незважаючи на незгоду з рішенням World Aquatics, Польська федерація плавання не буде повністю бойкотувати міжнародні заходи за участю представників РФ та Білорусі.

Що відомо про скасування санкцій проти РФ і Білорусі у водних видах

World Aquatics ухвалила рішення про повне зняття санкцій з російських та білоруських спортсменів. Це дозволяє представникам РФ та Білорусі брати участь у міжнародних турнірах із плавання, стрибків у воду, артистичного плавання, хайдайвінгу та водного поло з використанням національної символіки, форми та гімну.

Раніше подібні обмеження на дорослому рівні були повністю скасовані лише у дзюдо та самбо, тоді як інші міжнародні федерації послаблювали санкції переважно для юнацьких категорій. Для допуску атлети мають пройти перевірку біографії в Підрозділі доброчесності (AQIU) та чотири послідовні антидопінгові перевірки під контролем Міжнародного агентства з тестування (ITA).

Нагадаємо, що федерації України зі стрибків у воду та з синхронного плавання виступили зі спільною заявою, у якій вимагають перегляду рішення World Aquatics щодо повернення атлетів із РФ та Білорусі до змагань під національними прапорами.

Теги: Польща водні види спорту стрибки у воду

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua