Польща попередила, що не допустить росіян і білорусів на Чемпіонат Європи зі стрибків у воду

Польща не хоче бачити стрибунів у воду з країн-агресорів на домашньому Чемпіонаті Європи

Турнір відбудеться у 2027 році

Польща готується прийняти у 2027 році Чемпіонат Європи зі стрибків у воду, однак польські спортивні посадовці заявили, що представників країни-агресора Росії та Білорусі на турнірі не буде. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polskie Radio24.

Яке рішення ухвалила Польща щодо участі стрибунів у воду з РФ і Білорусі у Чемпіонаті Європи-2027

Президентка Польської федерації плавання Отілія Єнджейчак донесла до європейських колег чітку позицію своєї держави: навіть попри рішення Міжнародної федерації водних видів спорту (World Aquatics) дозволити російським і білоруським спортсменам виступати під національними прапорами та з гімнами, Польща не допустить до змагань прихильників агресії проти України.

Минулої осені Єнджейчак стала єдиною представницею національних федерацій на засіданні World Aquatics, яка проголосувала проти повернення росіян і білорусів до повноцінного міжнародного статусу. Вона переконана, що цим спортсменам не місце у світовому спорті доти, доки триває війна в Україні.

«На жаль, переважна більшість європейських країн не поділяють нашої точки зору з цього питання. Рішення, ухвалене Міжнародною федерацією, вже неможливо скасувати», – сказала Єнджейчак.

Незважаючи на незгоду з рішенням World Aquatics, Польська федерація плавання не буде повністю бойкотувати міжнародні заходи за участю представників РФ та Білорусі.

Що відомо про скасування санкцій проти РФ і Білорусі у водних видах

World Aquatics ухвалила рішення про повне зняття санкцій з російських та білоруських спортсменів. Це дозволяє представникам РФ та Білорусі брати участь у міжнародних турнірах із плавання, стрибків у воду, артистичного плавання, хайдайвінгу та водного поло з використанням національної символіки, форми та гімну.

Раніше подібні обмеження на дорослому рівні були повністю скасовані лише у дзюдо та самбо, тоді як інші міжнародні федерації послаблювали санкції переважно для юнацьких категорій. Для допуску атлети мають пройти перевірку біографії в Підрозділі доброчесності (AQIU) та чотири послідовні антидопінгові перевірки під контролем Міжнародного агентства з тестування (ITA).

Нагадаємо, що федерації України зі стрибків у воду та з синхронного плавання виступили зі спільною заявою, у якій вимагають перегляду рішення World Aquatics щодо повернення атлетів із РФ та Білорусі до змагань під національними прапорами.