Титулований російський паверліфтер загинув у ДТП після дзвінка шахраїв

22-річному спортсмену зателефонували шахраї та повідомили про смерть батька

Пропагандисти повідомляють, що чемпіон Кузбасу з паверліфтингу Олександр Пожидаєв загинув у Таїланді внаслідок аварії на мотоциклі. Про це інформує «Главком».

За інформацією джерела, 22-річному спортсмену зателефонували шахраї та повідомили про смерть батька. Вони дорікнули Пожидаєву за відсутність на похороні, що викликало у нього сильний емоційний шок.

Після цієї звістки він в емоційному стані вибіг з дому, сів на мотоцикл і поїхав, після чого потрапив у смертельну ДТП.

Пожидаєв отримав тяжку черепно-мозкову травму, множинні переломи та пошкодження внутрішніх органів. Лікарі підключили його до апарату ШВЛ, але незабаром зафіксували зупинку серця.

