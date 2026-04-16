Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Титулований російський паверліфтер загинув у ДТП після дзвінка шахраїв

glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Пропагандисти повідомляють, що чемпіон Кузбасу з паверліфтингу Олександр Пожидаєв загинув у Таїланді внаслідок аварії на мотоциклі. Про це інформує «Главком».

За інформацією джерела, 22-річному спортсмену зателефонували шахраї та повідомили про смерть батька. Вони дорікнули Пожидаєву за відсутність на похороні, що викликало у нього сильний емоційний шок.

Після цієї звістки він в емоційному стані вибіг з дому, сів на мотоцикл і поїхав, після чого потрапив у смертельну ДТП.

Пожидаєв отримав тяжку черепно-мозкову травму, множинні переломи та пошкодження внутрішніх органів. Лікарі підключили його до апарату ШВЛ, але незабаром зафіксували зупинку серця.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

Теги: смерть паверліфтинг спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua