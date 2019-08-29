  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Черкащині чоловік порізав ножем доньку, а сина скинув у криницю

    • Розсилка
    У Черкаській області 37-річний чоловік намагався вбити двох дітей - На Черкащині чоловік порізав ножем доньку, а сина скинув у криницю
    У Черкаській області 37-річний чоловік намагався вбити двох дітей

    Зловмисника поліцейські знайшли на території району, де він переховувався в кущах

    У Черкаській області чоловік намагався вбити своїх дітей. Зловмисник завдав ножового поранення прийомній дочці, а рідного сина кинув у криницю.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

    «Сьогодні ввечері до Тальнівського відділення поліції надійшло повідомлення, про те, що в одному із сіл двом малолітнім дітям завдано тілесних ушкоджень. На вказану адресу було негайно направлено групу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомляється, чоловік наніс декілька ножових поранень прийомній 10-річній дочці, а 3-річного сина скинув у криницю, глибиною 18 метрів. Сам з місця події втік. На час приїзду медиків та рятувальників діти були живі. Працівники ДержНС витягли хлопчика з колодязя та передали лікарям, які вже надавали допомогу травмованій дівчинці. Дітей з тілесними ушкодженнями доправлено до лікарні, де їм надається медична допомога.

    Зловмисника поліцейські знайшли на території району, де він переховувався в кущах. Його затримано, з ним працюють слідчі.

    Вирішується питання про відкриття кримінальної справи за ч. 2 ст. 115 ККУ («Умисне вбивство двох або більше осіб»).

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

    Читайте також
    кримінал діти вбивство Черкащина чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ