На Черкащині чоловік порізав ножем доньку, а сина скинув у криницю



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У Черкаській області 37-річний чоловік намагався вбити двох дітей

Зловмисника поліцейські знайшли на території району, де він переховувався в кущах

У Черкаській області чоловік намагався вбити своїх дітей. Зловмисник завдав ножового поранення прийомній дочці, а рідного сина кинув у криницю.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Сьогодні ввечері до Тальнівського відділення поліції надійшло повідомлення, про те, що в одному із сіл двом малолітнім дітям завдано тілесних ушкоджень. На вказану адресу було негайно направлено групу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, чоловік наніс декілька ножових поранень прийомній 10-річній дочці, а 3-річного сина скинув у криницю, глибиною 18 метрів. Сам з місця події втік. На час приїзду медиків та рятувальників діти були живі. Працівники ДержНС витягли хлопчика з колодязя та передали лікарям, які вже надавали допомогу травмованій дівчинці. Дітей з тілесними ушкодженнями доправлено до лікарні, де їм надається медична допомога.

Зловмисника поліцейські знайшли на території району, де він переховувався в кущах. Його затримано, з ним працюють слідчі.

Вирішується питання про відкриття кримінальної справи за ч. 2 ст. 115 ККУ («Умисне вбивство двох або більше осіб»).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.