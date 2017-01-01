У Києві озброєні бандити відібрали у академіка 15 мільйонів

Злочинці проникнули у приватний будинок пізно ввечері

Увечері 25 грудня в Голосіївському районі Києва стався розбійний напад. Про це повідомив «Обозреватель» із посиланням на джерело в правоохоронних органах. «Близько 22 години в приватний будинок академіка Національної академії медицинських наук проникли невідомі в масках-балаклавах. Вони зв'язали 68-річного господаря оселі та його



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Злочинці проникнули у приватний будинок пізно ввечері

Увечері 25 грудня в Голосіївському районі Києва стався розбійний напад. Про це повідомив «Обозреватель» із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

«Близько 22 години в приватний будинок академіка Національної академії медицинських наук проникли невідомі в масках-балаклавах. Вони зв'язали 68-річного господаря оселі та його 66-річну дружину і, погрожуючи холодною зброєю, вимагали віддати гроші», — йдеться в повідомленні видання.

Відзначається, що здобиччю злочинців стала велика сума в гривні, євро та доларах США. Всього близько 15 мільйонів в гривневому еквіваленті. На все про все у бандитів пішло півгодини.