Уряд подовжив мораторій на перевірки бізнесу



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Мораторій на перевірки бізнесу продовжили ще на пів року

Кабінет міністрів продовжив мораторій на державний контроль та перевірки бізнесу, який буде діяти протягом шести місяців після закінчення карантину.

Про це йдеться в Плані пріоритетних дій уряду на 2020 рік, затвердженому на засіданні уряду 9 вересня.

Серед пунктів плану зокрема: подовження на 6 місяців після закінчення карантину мораторію на держконтроль у сфері господарської діяльності та перевірки бізнесу; запровадження «нульової декларації», тобто амністія капіталів; завершення ліквідації Державної фіскальної служби, а також створення нового ефективного органу, який буде розслідувати економічні злочини.

Нагадаємо, Верховна Рада в березні 2020 року ухвалила закон про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби. Зокрема встановлено мораторій на проведення планових та фактичних перевірок на період карантину.

Пізніше уряд подовжував термін дії мораторію через подовження карантину.

Нагадаємо, що наразі карантин подовжено до 1 листопада.