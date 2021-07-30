На Одещині масово гине риба. Що відомо (фото)

Найбільш вірогідна причина замору – цвітіння ціанобактерій у водоймі через надмірне насичення води шкідливими речовинами

У Хаджибейському лимані спостерігається масовий мор риби. Це лихо зафіксував керівник одеської громадської організації «Зелений лист» Владислав Балінський та повідомив у Facebook.

«На ділянці узбережжя Хаджибейського лиману навпроти селища Наті спостерігається масовий мор риби. Сотні молодих особин товстолоба, білого амура, коропа та пеленгаса плавають догори черевом», – зазначив Балінський, проілюструвавши цей факт фотознімками.

За словами голови громадської організації, найбільш вірогідна причина замору – цвітіння ціанобактерій у водоймі. Таке відбувається внаслідок надмірного насичення водойм біогенними елементами через забруднення стічними водами чи внесення добрив.

Балінський вважає, що основним джерелом отруєння Хаджибейського лиману є недоочищені стоки підприємства з водопостачання та водовідведення стоків.

Додамо, що в період з 1 серпня до 15 вересня встановлюється заборона на вилов раків у водних об’єктах в районі діяльності Київського рибоохоронного патруля.

До слова, минулого тижня в річках Красна в с. Красна Слобідка Обухівського району та Рось в м. Біла Церква Київської області виявлено замор водних біоресурсів.

Нещодавно на Оріхуватських ставках у Києві були виявлені сотні загиблих риб та 10 птахів.

Інспектори Державної екологічної інспекції столичного округу припускають, що до ставка було навмисно скинуто невстановлені отруйні хімікати, які стали причиною масової загибелі риби та пташок.

Читайте також: