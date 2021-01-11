На Черкащині загадково зник ветеран АТО

Вже два тижні ніхто не бачив військового

На Черкащині зник ветеран російсько-української війни Анатолій Ганненко. Він ще наприкінці грудня перестав виходити на зв'язок.

Про це написав його побратим Андрій Підлісний на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Ганненко зник 28 грудня 2020 року у с. Бобриця неподалік Канева Черкаської області.

«Толя – морпіх, десантник, брав участь у рейді 95-ї. За роки війни, починаючи з 2014 року, накосив зі своєї гвинтівки не один десяток сепарів. Це не вигаданий персонаж чи міфічний герой, Толя - реально людина слова і діла. Я свідок одного з відрізків його бойового шляху і тому вище написане підтверджую особисто, як сержант і підлеглий у взводі (аж ніяк не піхотному) він проявив себе лише з найкращого боку», - написав Підлісний.

Він додав, що востаннє Ганненка бачили 28 грудня о 19:20 у вище зазначеному селі, де він відпочивав. Тоді у місцевому розважальному закладі виник конфлікт, після якого ветеран війни покинув заклад.

«За майже 2 тижні жодних новин від поліції. Військовослужбовець, який став на захист Батьківщини та допоміг захистити незалежність нашої держави, зараз потребує вашої допомоги та розголосу. Будь-яку інформацію повідомляйте у приватні повідомлення», – написав Підлісний.