На Чернігівщині на території військового полігону загорівся ліс



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Станом на 18:30 авіацією зроблено чотири скиди води. Гасіння пожежі триває Фото: ГУ ДСНС України у Чернігівській області

До гасіння пожежі залучено літак Ан-32П та вертоліт Мі-8

На Чернігівщині триває ліквідація пожежі настилу в лісі, що виникла на військовому полігоні.

Про це 12 вересня повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Чернігівській області.

Зазначається, що о 15:05 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу настилу та самосійних насаджень у лісовому масиві на військовому полігоні військової частини А-0665, що в Козелецькому районі. Попередньо, площа загоряння складає близько 10 га.

Загалом до гасіння залучено 88 чоловік особового складу та 20 одиниць спеціальної техніки ДСНС, військової частини А-0665, місцевої пожежної команди с. Косачівка, пожежних команд Остерського військового лісгоспу та Косачівського лісництва. З них від підрозділів ГУ ДСНС України у Чернігівській області 20 чоловік особового складу та 6 одиниць спеціальної техніки.

«Працює авіація Спеціального авіаційного загону ДСНС України м. Ніжин. Залучено літак Ан-32П та вертоліт Мі-8. Станом на 18:30 авіацією зроблено чотири скиди води. Гасіння триває», - повідомили в ДСНС.

На місці пожежі працює мобільна оперативна група Управління ДСНС України в Чернігівській області.

До слова, 48-й військовий арсенал поблизу м. Калинівка на Вінниччині повністю відновив роботу після ліквідації займання сухої трави на технічній території.