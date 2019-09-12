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    Події в Україні

    Військовий арсенал у Калинівці відновив роботу — Міноборони

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    Утилізацію боєприпасів, які неможливо транспортувати, наразі призупинено - Батюк - Військовий арсенал у Калинівці відновив роботу — Міноборони
    Утилізацію боєприпасів, які неможливо транспортувати, наразі призупинено - Батюк

    Пожежні, спостережні пости та патрулі продовжують нести службу у посиленому складі - командир військової частини

    48-й військовий арсенал поблизу м. Калинівка повністю відновив роботу після ліквідації займання сухої трави на технічній території. 

    Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    «48-й військовий арсенал поблизу м. Калинівка, що на Вінниччині, після ліквідації вчорашнього займання на технічній території, повністю відновив роботу», - йдеться в повідомленні.

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    До того ж, за словами командира військової частини Миколи Батюка, пожежні, спостережні пости та патрулі продовжують нести службу у посиленому складі.

    «Це триватиме доти, поки не зменшиться небезпека самозаймань через суху погоду», - зазначив Батюк.

    Також він додав, що утилізацію боєприпасів, які неможливо транспортувати, наразі призупинено.

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