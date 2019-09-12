Військовий арсенал у Калинівці відновив роботу — Міноборони



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Утилізацію боєприпасів, які неможливо транспортувати, наразі призупинено - Батюк

Пожежні, спостережні пости та патрулі продовжують нести службу у посиленому складі - командир військової частини

48-й військовий арсенал поблизу м. Калинівка повністю відновив роботу після ліквідації займання сухої трави на технічній території.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«48-й військовий арсенал поблизу м. Калинівка, що на Вінниччині, після ліквідації вчорашнього займання на технічній території, повністю відновив роботу», - йдеться в повідомленні.

До того ж, за словами командира військової частини Миколи Батюка, пожежні, спостережні пости та патрулі продовжують нести службу у посиленому складі.

«Це триватиме доти, поки не зменшиться небезпека самозаймань через суху погоду», - зазначив Батюк.

Також він додав, що утилізацію боєприпасів, які неможливо транспортувати, наразі призупинено.