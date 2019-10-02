«Рада у смартфонах»: нардепи на засіданні «сидять» у гаджетах



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Більшість депутатів посилено «вивчали» у телефонах напевно «формулу Штайнмаєра»

Сьогодні початок засідання у парламенті затягнувся на годину

На засіданні Верховної Ради у вівторок, 2 жовтня, більшість народних депутатів посилено щось вивчали у своїх телефонах, напевно матеріали щодо «формули Штайнмаєра».

За ходом засідання спостерігали журналісти «Главкома».

Як повідомлялося, 2 жовтня засідання Ради розпочалося із запізненням на годину. Зазначається, що початок засідання затягнувся через проведення засідання голів фракцій за участю президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, журналіст Валерій Калниш опублікував у соцмережі документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».