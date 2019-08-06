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    На Чернігівщині затримано білоруса, розшукуваного за вчинення злочину у Польщі

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    На Чернігівщині затримано білоруса, розшукуваного за вчинення злочину у Польщі

    Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину із застосуванням засобів масового ураження

    На українсько-білоруському кордоні у Чернігівській області затримано громадянина Білорусі, оголошеного в міжнародний розшук. Про це повідомиляє УНН з посиланням на своє джерело у правоохоронних органах.

    Білоруса 1978 року народження оголосили в розшук через Інтерпол компетентні органи Польщі. Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину із застосуванням засобів масового ураження.

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    Наразі чоловіка затримано.

    Вирішується питання його екстрадиції.

    Як повідомлялось, у Києві викрили шахраїв, які заробляли на важкохворих, пропонуючи їм позики. «Для отримання «кредиту» зловмисники вимагали попередньо перерахувати на підконтрольні банківські рахунки кошти за так звані перевірочні і посередницькі дії, зокрема, «сплату за податок», «аванс за послуги юристів, бухгалтерів» тощо. Проте реальні грошові позики громадянам не надавались», - заявили в СБУ. 

    Зазначається, що від шахрайських дій зловмисників потерпали важкохворі люди, у тому числі з онкологічними захворюваннями, які потребували високовартісного лікування.

    «У разі відмови клієнтів від «послуг» учасники угруповання, здійснюючи психологічний тиск, погрожували потерпілим нібито відмовою у «позиці» та внесенням до так званого чорного списку ненадійних позичальників», - повідомили в СБУ.

    За попередньою інформацією, зловмисники одержували від незаконної діяльності щомісяця майже 500 тисяч гривень.


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