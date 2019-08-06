На Чернігівщині затримано білоруса, розшукуваного за вчинення злочину у Польщі



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Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину із застосуванням засобів масового ураження

На українсько-білоруському кордоні у Чернігівській області затримано громадянина Білорусі, оголошеного в міжнародний розшук. Про це повідомиляє УНН з посиланням на своє джерело у правоохоронних органах.

Білоруса 1978 року народження оголосили в розшук через Інтерпол компетентні органи Польщі. Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину із застосуванням засобів масового ураження.

Наразі чоловіка затримано.

Вирішується питання його екстрадиції.

Як повідомлялось, у Києві викрили шахраїв, які заробляли на важкохворих, пропонуючи їм позики. «Для отримання «кредиту» зловмисники вимагали попередньо перерахувати на підконтрольні банківські рахунки кошти за так звані перевірочні і посередницькі дії, зокрема, «сплату за податок», «аванс за послуги юристів, бухгалтерів» тощо. Проте реальні грошові позики громадянам не надавались», - заявили в СБУ.

Зазначається, що від шахрайських дій зловмисників потерпали важкохворі люди, у тому числі з онкологічними захворюваннями, які потребували високовартісного лікування.

«У разі відмови клієнтів від «послуг» учасники угруповання, здійснюючи психологічний тиск, погрожували потерпілим нібито відмовою у «позиці» та внесенням до так званого чорного списку ненадійних позичальників», - повідомили в СБУ.

За попередньою інформацією, зловмисники одержували від незаконної діяльності щомісяця майже 500 тисяч гривень.



