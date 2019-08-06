Вояжі Медведчука і компанії до Росії: СБУ відправила на експертизу виступи лідерів «Опозиційної платформи»



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Кум Путіна Віктор Медведчук і нардепи Юрій Бойко, Вадим Рабінович і Тарас Козак 10 липня у Москві дали прес-конференцію

Силовики розслідують кримінальне провадження за статтями «посягання на територіальну цілісність України» і «державна зрада»

Шевченківський районний суд Києва призначив судову лінгвістичну експертизу тексту виступів лідерів «Опозиційної платформи – За життя» під час поїздки до Росії напередодні позачергових парламентських виборів.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвали від 2 серпня.

До суду надійшли два клопотання слідчого СБУ про призначення експертизи. Зокрема, слідство зацікавилося поїздками голова організації «Український вибір - право народу» і голова політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука, а також трьох народних депутатів Юрія Бойка, Вадима Рабіновича і Тараса Козака до Росії 10 і 18 липня 2019 року.

Так, 10 липня ці особи зустрілися у Москві з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим, головою Вищої ради партії «Єдина Росія» Борисом Гризловим, першим заступником голови Державної Думи Олександром Жуковим, керівником фракції «Єдиної Росії» Сергієм Неверовим. Після розмови з представниками РФ відбулася прес-конференція Медведчука і трьох нардепів.

Крім цього, 18 липня Віктор Медведчук провів прес-конференцію у Санкт-Петербурзі після зустрічі з президентом Володимиром Путіним.

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України повинні з’ясувати, чи містяться у текстах виступів Медведчука, Бойка, Рабіновича і Козака публічні заклики до вчинення умисних дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, в тому числі поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі.

Лінгвістична експертиза ініційована СБУ у рамках кримінального провадження за статтями «посягання на територіальну цілісність України» (ч. 1 ст. 110 ККУ) і «державна зрада» (ч. 1 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, що 22 березня кандидат у президенти Юрій Бойко і Віктор Медведчук побували у Росії, де зустрілися з прем’єром Дмитром Медведєвим.

7 червня Медведчук та Бойко поїхали до Санкт-Петербурша, де поспілкувалися з главою російського Газпрому Олексієм Міллєром. Останній пообіцяв продавати газ на 25% дешевше, ніж Україна купує за реверсом.