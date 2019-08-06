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    Політика

    Вояжі Медведчука і компанії до Росії: СБУ відправила на експертизу виступи лідерів «Опозиційної платформи»

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    Кум Путіна Віктор Медведчук і нардепи&nbsp;Юрій Бойко, Вадим Рабінович і Тарас Козак 10 липня у Москві дали&nbsp;<span lang="UK">прес-конференцію</span> - Вояжі Медведчука і компанії до Росії: СБУ відправила на експертизу виступи лідерів «Опозиційної платформи»
    Кум Путіна Віктор Медведчук і нардепи Юрій Бойко, Вадим Рабінович і Тарас Козак 10 липня у Москві дали прес-конференцію

    Силовики розслідують кримінальне провадження за статтями «посягання на територіальну цілісність України» і «державна зрада»

    Шевченківський районний суд Києва призначив  судову лінгвістичну експертизу тексту виступів лідерів «Опозиційної платформи – За життя» під час поїздки до Росії напередодні позачергових парламентських виборів.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвали від 2 серпня.

    До суду надійшли два клопотання слідчого СБУ про призначення експертизи. Зокрема, слідство зацікавилося поїздками голова організації «Український вибір - право народу» і голова політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука, а також трьох народних депутатів Юрія Бойка, Вадима Рабіновича і Тараса Козака до Росії 10 і 18 липня 2019 року.

    Так, 10 липня ці особи зустрілися у Москві з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим, головою Вищої ради партії «Єдина Росія» Борисом Гризловим, першим заступником голови Державної Думи Олександром Жуковим, керівником фракції «Єдиної Росії» Сергієм Неверовим. Після розмови з представниками РФ відбулася прес-конференція Медведчука і трьох нардепів.

    Крім цього, 18 липня Віктор Медведчук провів прес-конференцію у Санкт-Петербурзі після зустрічі з президентом Володимиром Путіним.

    Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України повинні з’ясувати, чи містяться у текстах виступів Медведчука, Бойка, Рабіновича і Козака публічні заклики до вчинення умисних дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, в тому числі поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі.

    Лінгвістична експертиза ініційована СБУ у рамках кримінального провадження за статтями «посягання на територіальну цілісність України» (ч. 1 ст. 110 ККУ) і «державна зрада» (ч. 1 ст. 111 КК України).

    Нагадаємо, що 22 березня кандидат у президенти Юрій Бойко і Віктор Медведчук побували у Росії, де зустрілися з прем’єром Дмитром Медведєвим.

    7 червня Медведчук та Бойко поїхали до Санкт-Петербурша, де поспілкувалися з главою російського Газпрому Олексієм Міллєром. Останній пообіцяв продавати газ на 25% дешевше, ніж Україна купує за реверсом. 

    Віктор Медведчук СБУ Вадим Рабінович Юрій Бойко партії За життя державна зрада Тарас Козак
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