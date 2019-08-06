У Києві викрили шахраїв, які заробляли на важкохворих, пропонуючи їм позики



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Були проведені обшуки за місцем проживання учасників угруповання Фото: СБУ

За попередньою інформацією, зловмисники одержували від незаконної діяльності щомісяця майже 500 тисяч гривень

Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували у Києві масштабну шахрайську схему привласнення коштів громадян через інтернет.

Про це 6 серпня повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що учасники угруповання, до складу якого входили мешканці столиці, пропонували громадянам надання грошових позик через спеціально створені вебплатформи.

«Для отримання «кредиту» зловмисники вимагали попередньо перерахувати на підконтрольні банківські рахунки кошти за так звані перевірочні і посередницькі дії, зокрема, «сплату за податок», «аванс за послуги юристів, бухгалтерів» тощо. Проте реальні грошові позики громадянам не надавались», - заявили в СБУ.

Зазначається, що від шахрайських дій зловмисників потерпали важкохворі люди, у тому числі з онкологічними захворюваннями, які потребували високовартісного лікування.

«У разі відмови клієнтів від «послуг» учасники угруповання, здійснюючи психологічний тиск, погрожували потерпілим нібито відмовою у «позиці» та внесенням до так званого чорного списку ненадійних позичальників», - повідомили в СБУ.

За попередньою інформацією, зловмисники одержували від незаконної діяльності щомісяця майже 500 тисяч гривень.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання та у транспортних засобах учасників угруповання правоохоронці виявили мобільні термінали, комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази протиправних дій.

У межах відкритого кримінального провадження двох організаторів групи затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.