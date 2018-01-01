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    На депутата Дейдея і його дружину подали до суду

    Окрім Євгена Дейдея, відповідачем у справі є і його дружина
    Бізнесмен Ігор Лінчевський звернувся з позовом до Печерського районного суду Києва з вимогою до народного депутата від «Народного фронту» Євгена Дейдея повернути заборгованість. Відповідна інформація оприлюднена сайті Державної судової адміністрації України. Окрім Євгена Дейдея, відповідачем у справі є і його дружина Інга. Позов
    • Сьогодні, 07:21
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    Фото: Главком
    Євген Дейдей

    Окрім Євгена Дейдея, відповідачем у справі є і його дружина

    Бізнесмен Ігор Лінчевський звернувся з позовом до Печерського районного суду Києва з вимогою до народного депутата від «Народного фронту» Євгена Дейдея повернути заборгованість.

    Відповідна інформація оприлюднена сайті Державної судової адміністрації України. Окрім Євгена Дейдея, відповідачем у справі є і його дружина Інга. Позов поданий 23 жовтня 2017 року, однак провадження поки не відкрито.

    Саме Ігоря Лінчевського Євген Дейдей вказав як особу, в якої позичив 3,5 мільйона гривень, коли Генпрокуратура та НАБУ запідозрила депутата у незаконному збагаченні на 5 мільйонів гривень.

    За останні 9 років нардеп разом з дружиною заробили 1,5 мільйони гривень. У той час в сім’ї з’явилось майна на 6 мільйонів гривень. З 2016 року Дейдей придбав два елітних позашляховики, вартість яких більше 3 мільйонів гривень. І обидва записані на його дружину.

    Також дружина нардепа має у власності дві елітні квартири в Одесі. Журналісти знайшли ще одну в Києві площею більше 100 квадратних метрів теж в елітному районі.

    Верховна Рада не підтримала подання ГПУ про позбавлення депутатської недоторканності Дейдея.

    Варто додати, що Ігор Лінчевський – член партії «Народний фронт», як і Євген Дейдей.

    Джерело: 24 канал

    суд НАБУ Генпрокуратура Народний фронт партії Євген Дейдей
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