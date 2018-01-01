На депутата Дейдея і його дружину подали до суду

Окрім Євгена Дейдея, відповідачем у справі є і його дружина

Бізнесмен Ігор Лінчевський звернувся з позовом до Печерського районного суду Києва з вимогою до народного депутата від «Народного фронту» Євгена Дейдея повернути заборгованість. Відповідна інформація оприлюднена сайті Державної судової адміністрації України. Окрім Євгена Дейдея, відповідачем у справі є і його дружина Інга. Позов



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Фото: Главком Євген Дейдей

Окрім Євгена Дейдея, відповідачем у справі є і його дружина

Бізнесмен Ігор Лінчевський звернувся з позовом до Печерського районного суду Києва з вимогою до народного депутата від «Народного фронту» Євгена Дейдея повернути заборгованість.

Відповідна інформація оприлюднена сайті Державної судової адміністрації України. Окрім Євгена Дейдея, відповідачем у справі є і його дружина Інга. Позов поданий 23 жовтня 2017 року, однак провадження поки не відкрито.

Саме Ігоря Лінчевського Євген Дейдей вказав як особу, в якої позичив 3,5 мільйона гривень, коли Генпрокуратура та НАБУ запідозрила депутата у незаконному збагаченні на 5 мільйонів гривень.

За останні 9 років нардеп разом з дружиною заробили 1,5 мільйони гривень. У той час в сім’ї з’явилось майна на 6 мільйонів гривень. З 2016 року Дейдей придбав два елітних позашляховики, вартість яких більше 3 мільйонів гривень. І обидва записані на його дружину.

Також дружина нардепа має у власності дві елітні квартири в Одесі. Журналісти знайшли ще одну в Києві площею більше 100 квадратних метрів теж в елітному районі.

Верховна Рада не підтримала подання ГПУ про позбавлення депутатської недоторканності Дейдея.

Варто додати, що Ігор Лінчевський – член партії «Народний фронт», як і Євген Дейдей.

Джерело: 24 канал