На дільниці на Чернігівщині кабінки для голосування розмістили біля вікна – «Опора»



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Після зауваження спостерігача «Опори» голова комісії та секретар заклеїли вікна папером Фото: прес-служба Громадянської мережі «Опора»

Випадок з неправильним розміщенням кабінок стався на дільниці №740818 (с. Ведильці Чернігівського району)

У с. Ведильці Чернігівського району спостерігачі зафіксували факт неправильного розміщення кабінок для голосування, що суперечить нормам законодавства про таємне голосування.

Про це повідомляє прес-служба Громадянської мережі «Опора».

«На дільниці №740818 (с. Ведильці Чернігівського району) три кабінки для голосування знаходяться біля вікон на першому поверсі будинку, і сторонні особи можуть бачити, як виборці заповнюють бюлетені», - заявили в «Опорі».

Зазначається, що після зауваження спостерігача «Опори» голова комісії Ніна Коротич та секретар Тамара Колесник заклеїли вікна папером.

Координаторка спостереження Громадянської мережі «Опора» за виборами в Чернігівській області Наталія Висіканець нагадала, що голосування на виборах є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється ст. 7 Закону «Про вибори президента України»: «Голосування на виборах президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців у кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування».

Нагадаємо, у день виборів президента України, в неділю, 31 березня, до органів поліції надійшли 25 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

Як відомо, Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.

31 березня в Україні стартували вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.