До поліції вже надійшли 25 заяв про порушення на виборах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

31 березня за правопорядком в Україні стежитимуть понад 135 тисяч правоохоронців Фото: МВС України

Сім заяв пов’язані з незаконною агітацією під час виборів президента

У день виборів президента України, в неділю, 31 березня, до органів поліції надійшли 25 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, з них: у Закарпатській області – 4, Кіровоградській – 3, Вінницькій, Сумській, Запорізькій, Луганській – по 2, Київській, Одеській, Черкаській – по 1 та у місті Києві – 7.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією - 7 заяв, підкупом виборця – 1 (у Закарпатській області), фотографуванням бюлетенів – 2 (у Кіровоградській області), спробою винесення бюлетеня з дільниці – 1 (у Житомирській області).

Як відомо, Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.

Нагадаємо, 31 березня в Україні стартували вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.