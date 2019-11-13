Сапери почали розмінування території біля Петрівського



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Станом на вечір середи обстежено територію площею 0,07 га та вилучено та знешкоджено шість вибухонебезпечних предметів Фото: МВС

Роботи триватимуть у світлий час доби протягом тижня

На ділянці розведення військ між Богданівкою та Петрівським Донецької області у середу почалось розмінування.

«Сьогодні розпочався другий етап практичної фази розведення військ на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка та Петрівське. Спеціалісти ДСНС приступили до розмінування цієї ділянки», — розповів «Громадському» пресофіцер оперативно-тактичного угруповання «Схід» Андрій Безрук.

За його словами, роботи триватимуть у світлий час доби протягом тижня.

Також він повідомив, що обстановка на цій ділянці лінії фронту є значно спокійнішою, ніж була ще місяць тому, проте обстріли все ще фіксують.

Заступник начальника Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області Андрій Даник повідомив, що ДСНС має погоджені з військовими плани про те, як вони мають діяти у разі виникнення нестандартних ситуацій.

«Якщо почнеться обстріл, ми, виконуючи вимоги безпеки будемо укривати особовий склад, і потім за погодження з СЦКК виводити його з небезпечної зони», — повідомив Даник.

Як повідомили у МВС, станом на вечір середи обстежено територію площею 0,07 га та вилучено та знешкоджено шість вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 9 листопада 2019 року о 12:00 у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали процес розведення сил та засобів.

Розведення військ в цьому районі, заплановане на 4 листопада, було перенесено у зв’язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил російсько-окупаційними військами, які були зафіксовані 30 жовтня.

11 листопада у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське завершилось практичне розведення особового складу, озброєння та військової техніки.

Спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявляв, що розраховує на початок робіт з розмінування на ділянці розведення №3 біля Петрівського вже в середу, 13 листопада.