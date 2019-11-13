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    Сапери почали розмінування території біля Петрівського

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    Станом на вечір середи&nbsp;обстежено територію площею 0,07 га та вилучено та знешкоджено шість вибухонебезпечних предметів - Сапери почали розмінування території біля Петрівського
    Станом на вечір середи обстежено територію площею 0,07 га та вилучено та знешкоджено шість вибухонебезпечних предметів
    Фото: МВС

    Роботи триватимуть у світлий час доби протягом тижня

    На ділянці розведення військ між Богданівкою та Петрівським Донецької області у середу почалось розмінування.

    «Сьогодні розпочався другий етап практичної фази розведення військ на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка та Петрівське. Спеціалісти ДСНС приступили до розмінування цієї ділянки», — розповів «Громадському» пресофіцер оперативно-тактичного угруповання «Схід» Андрій Безрук.

    За його словами, роботи триватимуть у світлий час доби протягом тижня.

    Також він повідомив, що обстановка на цій ділянці лінії фронту є значно спокійнішою, ніж була ще місяць тому, проте обстріли все ще фіксують.

    Заступник начальника Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області Андрій Даник повідомив, що ДСНС має погоджені з військовими плани про те, як вони мають діяти у разі виникнення нестандартних ситуацій.

    «Якщо почнеться обстріл, ми, виконуючи вимоги безпеки будемо укривати особовий склад, і потім за погодження з СЦКК виводити його з небезпечної зони», — повідомив Даник.

    Як повідомили у МВС, станом на вечір середи обстежено територію площею 0,07 га та вилучено та знешкоджено шість вибухонебезпечних предметів.

    Нагадаємо, 9 листопада 2019 року о 12:00 у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали процес розведення сил та засобів.

    Розведення військ в цьому районі, заплановане на 4 листопада, було перенесено у зв’язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил російсько-окупаційними військами, які були зафіксовані 30 жовтня.

    11 листопада у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське завершилось практичне розведення особового складу, озброєння та військової техніки.

    Спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявляв, що розраховує на початок робіт з розмінування на ділянці розведення №3 біля Петрівського вже в середу, 13 листопада.

    МВС ОБСЄ Донбас ДСНС Донеччина обстріл військові розмінування СЦКК розведення військ на Донбасі
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