На Дніпропетровщині через п'яного поліцейського в ДТП травмувалися троє людей



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Керівництво карного розшуку Павлограда відсторонили від роботи

Близько сьомої вечора неділі, 29 вересня, в Павлограді на Дніпропетровщині працівник карного розшуку місцевої поліції напідпитку (попередня інформація) за кермом влаштував ДТП.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Чоловік у той час не перебував на службі. На власному автомобілі Volkswagen Golf він не впорався з керуванням та скоїв лобове зіткнення з автомобілем «Лада Калина». Внаслідок аварії водій та двоє пасажирів «Лади», серед яких 62-річна жінка, отримали тілесні ушкодження. Їх доправили до лікарні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та керівництво Павлоградської поліції. За фактом ДТП уже призначили службове розслідування. Голова Національної поліції Ігор Клименко відсторонив від виконання службових обов’язків керівника відділу карного розшуку Павлоградської поліції та його заступника.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Про подію повідомили до Державного бюро розслідувань.