Голову Козятинської райради відсторонили від посади



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Віктор Слободянюк

Керівника району підозрюють у хабарництві

5 квітня апеляційний суд відсторонив від посади голову Козятинської районної ради Віктора Слободянюка. Заборона триватиме до 15 травня, допоки проходитиме досудове розслідування. Посадовця підозрюють в хабарництві.

Про це повідомляє прес-служба Вінницького апеляційного суду.

Нагадаємо, що 14 листопада 2018 року у Козятині на хабарі викрито голову районної ради. Посадовець вимагав 95 тисяч гривень у підприємців за не перешкоджання перевезення вантажу по новозбудованій дорозі. Неправомірну вигоду отримав через посередника.

Під чaс обшуків, які здійснювaлися Упрaвлінням зaхисту економіки у Вінницькій облaсті Нaцполіції, у помешкaнні посередникa вилучено 45 тисяч гривень, які передaвaлись із суми хaбaря. Тaкож проведені обшуки у кaбінеті голови Козятинської рaйонної рaди Вікторa Слободянюкa.

Джерело: vinnitsa.info