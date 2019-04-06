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    Голову Козятинської райради відсторонили від посади

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    Віктор Слободянюк - Голову Козятинської райради відсторонили від посади
    Віктор Слободянюк

    Керівника району підозрюють у хабарництві

    5 квітня апеляційний суд відсторонив від посади голову Козятинської районної ради Віктора Слободянюка. Заборона триватиме до 15 травня, допоки проходитиме досудове розслідування. Посадовця підозрюють в хабарництві.

    Про це повідомляє прес-служба Вінницького апеляційного суду.

    Нагадаємо, що 14 листопада 2018 року у Козятині на хабарі викрито голову районної ради. Посадовець вимагав 95 тисяч гривень у підприємців за не перешкоджання перевезення вантажу по новозбудованій дорозі. Неправомірну вигоду отримав через посередника.

    Під чaс обшуків, які здійснювaлися Упрaвлінням зaхисту економіки у Вінницькій облaсті Нaцполіції, у помешкaнні посередникa вилучено 45 тисяч гривень, які передaвaлись із суми хaбaря. Тaкож проведені обшуки у кaбінеті голови Козятинської рaйонної рaди Вікторa Слободянюкa.

    Джерело: vinnitsa.info

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