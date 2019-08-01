На Дніпропетровщині СБУ викрила прокурора на перевищенні повноважень



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Фото: ssu.gov.ua

За даними оперативників спецслужби, через махінації прокурор збагатився на 882 тис. грн

У межах заходів із захисту бізнесу та протидії системній корупції в правоохоронних органах співробітники Головного Управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрили на перевищенні владних повноважень прокурора однієї з місцевих прокуратур Дніпропетровської області.

Встановлено, що прокурор виступав процесуальним керівником у кримінальному проваджені щодо рейдерського захоплення та незаконної обробки 420 га земель сільськогосподарського призначення, що знаходяться у власності одного із приватних акціонерних товариств регіону.

Під час досудового слідства посадовець ініціював накладення арешту на вилучене майно – урожай технічних культур. Усупереч постанові суду про заборону розпоряджатись та використовувати вилучені посіви до прийняття остаточного рішення, чиновник особисто продав місцевому комерсанту врожай через товарну біржу. Через махінації прокурор збагатився на 882 тис. грн. Водночас, за висновками експертів, реальна ринкова вартість арештованого майна в 10 разів більша. Таким чином, за попередніми оцінками, було завдано збитків державному бюджету на 8 млн грн.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 365 Кримінального Кодексу України відбулись обшуки у місцевій прокуратурі, відділках поліції та на товарній біржі.

Під час слідчих дій вилучено матеріали, що підтверджують протиправну діяльність посадовця.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших посадових осіб, що можливо причетні до оборудки.

Заходи із викриття зловмисника проводилися під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції ГПУ.