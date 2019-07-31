На Луганщині СБУ виявила схрон з військовими засобами ураження (фото)



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Фото: ssu.gov.ua

Великий арсенал зі зброєю оперативники спецслужби знайшли на території покинутого приватного домоволодіння у Новоайдарському районі

У межах здійснення заходів із протидії незаконному обігу зброї співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області виявили на Луганщині схованку з військовими засобами ураження. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На території покинутого приватного домоволодіння у Новоайдарському районі оперативники спецслужби знайшли великий арсенал зі зброєю.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили зі схрону 16 мінометних мін ОФ-36 калібру 120 мм, що заборонені Мінськими угодами, 11 ручних протитанкових гранатометів РПГ-22, 3 ручних кумулятивних гранати РКГ-37, 66 гранат ВОГ-17 до автоматичного гранатомета, протипіхотну направлену міну МОН-50, 44 гранати Ф-1 та РГД-5, 12 ящиків з набоями різного калібру, заряди до мін, підривачі та саморобні вибухові пристрої.

За попередньою інформацію, схрон був облаштований учасниками незаконних збройних формувань для вчинення терористичних актів на підконтрольній українській владі території. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Заходи з вилучення військових засобів ураження здійснювалися спільно з Нацполіцією Луганської області під процесуальним керівництвом прокуратури.