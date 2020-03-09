  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    За тиждень на пожежах в Україні загинули понад 30 людей

    • Розсилка
    8 березня рятувальники ліквідували пожежу у багатоповерхівці в Києві - За тиждень на пожежах в Україні загинули понад 30 людей
    8 березня рятувальники ліквідували пожежу у багатоповерхівці в Києві
    Фото: ДСНС

    Минулого тижня в Україні сталося 2,35 тис. пожеж

    Впродовж минулого тижня, з 2-го по 8 березня, в Україні зареєстровано 2,701 тис. надзвичайних подій, на які забезпечено реагування підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    В результаті вжитих заходів врятовано 46 осіб. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    За тиждень ліквідовано 2,352 тис. пожеж, врятовано на пожежах 31 особу та не допущено знищення вогнем 471 будівлі і 45 одиниць техніки. На пожежах загинула 31 особа. Орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4,492 млн грн.

    Впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 239 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1,268 тис. вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

    Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 7 осіб.

    Як повідомлялося, 8 березня сталася пожежа в одній із квартир у 5-поверховому житловому будинку на вул. Соборності, 18 у Дніпровському районі столиці. В результаті пожежі постраждав мешканець квартириЧоловіка було госпіталізовано з підозрою на отруєння продуктами горіння.

    пожежа ДСНС водойма рятувальники Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ