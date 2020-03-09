За тиждень на пожежах в Україні загинули понад 30 людей



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8 березня рятувальники ліквідували пожежу у багатоповерхівці в Києві Фото: ДСНС

Минулого тижня в Україні сталося 2,35 тис. пожеж

Впродовж минулого тижня, з 2-го по 8 березня, в Україні зареєстровано 2,701 тис. надзвичайних подій, на які забезпечено реагування підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

В результаті вжитих заходів врятовано 46 осіб. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За тиждень ліквідовано 2,352 тис. пожеж, врятовано на пожежах 31 особу та не допущено знищення вогнем 471 будівлі і 45 одиниць техніки. На пожежах загинула 31 особа. Орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4,492 млн грн.

Впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 239 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1,268 тис. вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 7 осіб.

Як повідомлялося, 8 березня сталася пожежа в одній із квартир у 5-поверховому житловому будинку на вул. Соборності, 18 у Дніпровському районі столиці. В результаті пожежі постраждав мешканець квартири. Чоловіка було госпіталізовано з підозрою на отруєння продуктами горіння.