ЄС виділить Україні 8 млн євро на гуманітарну допомогу жителям окупованого Донбасу



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Кошти підтримуватимуть постраждалих від військового конфлікту на Донбасі цивільних осіб

Комісар з питань управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич зазначив, що це фінансування допоможе жителям Донбасу пережити зиму

Європейський Союз вирішив виділити Україні додатково 8 млн євро для надання гуманітарної допомоги окупованим регіонам Донбасу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Європейської комісії.

Комісар з питань управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич зазначив, що це фінансування допоможе жителям Донбасу пережити зиму.

«Конфлікт. що триває вже понад п'ять років, вичерпав здатність людей подбати про свої базові потреби. ЄС продовжує допомагати уразливим групам населення по обидва боки лінії розмежування. Це фінансування допоможе їм пережити суворі зимові умови», - сказав він.

Додаткове фінансування дасть змогу виконати ремонт медичних установ і шкіл, які були пошкоджені під час військових дій, полегшити доступ до медичних послуг і придбати медичне обладнання та ліки.

Зазначається, що разом із цими коштами загальний обсяг гуманітарної допомоги, яка надаєтся ЄС для України в 2019 році, становитиме 23 млн євро.

Як повідомлялось, у 2018 році ЄС виділив Україні 4 млн євро для надання гуманітарної допомоги окупованим регіонам Донбасу.