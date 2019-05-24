На Донбасі бойовики 10 разів обстріляли українських бійців, є поранений
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На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь
Від початку доби ворог 10 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях підрозділів ЗСУ з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це 24 травня повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.
Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- тричі поблизу міста Авдіївка і села Гнутове – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- двічі біля населених пунктів Новотроїцьке і Красногорівка – зі станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу села Лебединське – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Піски – з автоматичних станкових гранатометів.
Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі:
- поблизу населеного пункту Шуми – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;
- біля населеного пункту Майорськ – з ручних протитанкових гранатометів;
- в районі населеного пункту Станиця Луганська – зі стрілецької зброї.
В штабі ООС повідомили, що внаслідок обстрілів один український захисник отримав поранення.
«На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - говориться у повідомленні.
Нагадаємо, начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що виступає проти переговорів з бойовиками на окупованому Донбасі.