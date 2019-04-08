На Донбасі бойовики обстріляли українських військових, є втрати



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На ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь

За даними штабу ООС, під час обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення

Від початку поточної доби ворог вісім разів обстріляв позиції українських військ, із них чотири рази – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Також збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це 8 квітня повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

За даними штабу ООС, під час обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення.

Зазначається, що в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог шість разів обстріляв опорні пункти українських військових:

з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Водяне;

з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу населеного пункту Піски;

з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту Опитне;

з гранатометів різних систем – в районі міста Авдіївка;

з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Верхньоторецьке;

з станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту Кам'янка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил:

з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу села Золоте-4;

з мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту Луганське;

«На ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - підкреслили в штабі ООС.

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили ворожу позицію разом з бойовиками – у ворога серйозні втрати.