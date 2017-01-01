На Донбасі диверсанти напали на арсенал зброї: поранено військового

Невідомі обстріляли з автоматичної зброї і поранили вартового складу ракетно-артилерійського озброєння

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій отримав поранення український військовослужбовець. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко. В районі відведення одного з підрозділів Збройних сил України в Добропільському районі Донецької області



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Невідомі обстріляли з автоматичної зброї і поранили вартового складу ракетно-артилерійського озброєння

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій отримав поранення український військовослужбовець.

Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

В районі відведення одного з підрозділів Збройних сил України в Добропільському районі Донецької області невідомі обстріляли з автоматичної зброї і поранили вартового складу ракетно-артилерійського озброєння частини. На пост швидко прибула резервна група, яка допомогла відбити напад диверсантів», - сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Левова частка ворожих збройних провокацій припала на темну пору.

Зважаючи на те, що стріляв ворог досить щільно, українські військові майже у кожному випадку придушували вогневу активність ворога.