На Донбасі диверсанти напали на арсенал зброї: поранено військового
- Вчора, 13:34
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Невідомі обстріляли з автоматичної зброї і поранили вартового складу ракетно-артилерійського озброєння
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій отримав поранення український військовослужбовець.
Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
В районі відведення одного з підрозділів Збройних сил України в Добропільському районі Донецької області невідомі обстріляли з автоматичної зброї і поранили вартового складу ракетно-артилерійського озброєння частини. На пост швидко прибула резервна група, яка допомогла відбити напад диверсантів», - сказав він.
Нагадаємо, за минулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Левова частка ворожих збройних провокацій припала на темну пору.
Зважаючи на те, що стріляв ворог досить щільно, українські військові майже у кожному випадку придушували вогневу активність ворога.