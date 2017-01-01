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    На Донбасі диверсанти напали на арсенал зброї: поранено військового

    Невідомі обстріляли з автоматичної зброї і поранили вартового складу ракетно-артилерійського озброєння
    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій отримав поранення український військовослужбовець. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко. В районі відведення одного з підрозділів Збройних сил України в Добропільському районі Донецької області
    • Вчора, 13:34
    • Розсилка

    Невідомі обстріляли з автоматичної зброї і поранили вартового складу ракетно-артилерійського озброєння

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій отримав поранення український військовослужбовець.

    Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

    В районі відведення одного з підрозділів Збройних сил України в Добропільському районі Донецької області невідомі обстріляли з автоматичної зброї і поранили вартового складу ракетно-артилерійського озброєння частини. На пост швидко прибула резервна група, яка допомогла відбити напад диверсантів», - сказав він.

    Нагадаємо, за минулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Левова частка ворожих збройних провокацій припала на темну пору.

    Зважаючи на те, що стріляв ворог досить щільно, українські військові майже у кожному випадку придушували вогневу активність ворога.

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