На Донбасі нацгвардійці затримали сімох колишніх пособників бойовиків



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Підозрюваних виявили на блокпостах поблизу Володимирівки, Благодатного та Маріуполя

В Донецькій області військовослужбовці Національної гвардії затримали сімох осіб за підозрою у співпраці із незаконними збройними формуваннями «ДНР» та «ЛНР».

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook в суботу, 4 серпня.

«Підозрюваних осіб було затримано на стаціонарних та рухомих блокпостах поблизу населених пунктів Володимирівки, Благодатного та Маріуполя Донецької області», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що гвардійці передали затриманих співробітникам місцевих відділів Національної поліції за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого статтею 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Нагадаємо, на КПВВ «Мар’їнка» поліцейські затримали 50-річного мешканця Макіївки, який з вересня 2014 по травень 2015 року входив до незаконних збройних формувань, а влітку цього року їхав до Мирнограду за пенсією.