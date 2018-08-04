  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Донбасі нацгвардійці затримали сімох колишніх пособників бойовиків

    • Розсилка
    На Донбасі нацгвардійці затримали сімох колишніх пособників бойовиків

    Підозрюваних виявили на блокпостах поблизу Володимирівки, Благодатного та Маріуполя

    В Донецькій області військовослужбовці Національної гвардії затримали сімох осіб за підозрою у співпраці із незаконними збройними формуваннями «ДНР» та «ЛНР».

    Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook в суботу, 4 серпня.

    «Підозрюваних осіб було затримано на стаціонарних та рухомих блокпостах поблизу населених пунктів Володимирівки, Благодатного та Маріуполя Донецької області», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що гвардійці передали затриманих співробітникам місцевих відділів Національної поліції за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого статтею 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

    Нагадаємо, на  КПВВ «Мар’їнка» поліцейські затримали 50-річного мешканця Макіївки, який з вересня 2014 по травень 2015 року входив до незаконних збройних формувань, а влітку цього року їхав до Мирнограду за пенсією.

    Читайте також
    ДНР ЛНР Нацгвардія Донеччина Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ