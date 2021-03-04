На Донбасі бойовики обстрілюють українських захисників із гранатометів

За минулу добу було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню

Російські збройні формування на Донбасі і надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.

Так, протягом минулої доби, 3 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї. Зі станкових протитанкових гранатометів противник здійснив декілька неприцільних пострілів у бік українських позицій біля Водяного, що поблизу Донецька, а неподалік Кам’янки українських захисників загарбники обстріляли зі стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Причепилівка, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції наших захисників, застосувавши підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.

Внаслідок обстрілу кульове поранення отримав військовослужбовець Збройних сил України. Захисника доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відповідали вогнем у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Основною метою дій збройних формувань РФ є провокування підрозділів ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню.

У деяких випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку Збройних сил України.

Від початку поточної доби, 4 березня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Вранці в районі Водяного, що неподалік Донецька, противник здійснив кілька пострілів у напрямку українських захисників, застосувавши 120 мм міномети. А поблизу Пісків окупанти вели вогонь у напрямку наших позицій з великокаліберних кулеметів.

Серед наших воїнів бойових втрат немає.

На провокації противника воїни відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, вчора окупанти поранили на Донбасі українського військового.

Глова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що у разі порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку окупантів в України не залишиться варіантів, окрім як діяти дзеркально.