Окупанти тричі обстрілювали позиції Збройних сил на Донеччині

Ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї

Сьогодні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Втім, ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Про це повідомляє пресцентр командування ООС у Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї. Бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем.

При цьому поблизу Водяного, що на Донеччині, окупанти здійснили кілька неприцільних пострілів зі станкових протитанкових гранатометів. Також російсько-окупаційні війська стріляли по українських позиціях неподалік Кам'янки зі стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

«За всіма фактами зафіксованих порушень українська сторона СЦКК вживала заходів реагування в межах координаційного механізму через СММ ОБСЄ», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо також, що голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук відреагував на сьогоднішню заяву бойовиків про дозвіл на обстріл українських позицій. Повідомляється, що на засіданні ТКГ Кравчук заявив протест проти оприлюдненого інтернет-ресурсом т.зв. «Народної міліції ДНР» повідомлення про «...отримання дозволу на ведення попереджувального вогню для придушення вогневих точок противника». Кравчук розцінив це як загрозу одностороннього виходу Росії з режиму припинення вогню.