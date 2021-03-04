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    Кравчук: ЗСУ будуть дзеркально відповідати на обстріли бойовиків

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    Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук - Кравчук: ЗСУ будуть дзеркально відповідати на обстріли бойовиків
    Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук

    Україна покладає всю відповідальність за порушення мирних домовленостей на незаконні збройні угрупування РФ

    У разі порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку окупантів в України не залишиться варіантів, окрім як діяти дзеркально.

    Про це повідомив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук у коментарі Суспільному.

    «Якщо вони будуть діяти таким чином, відкривати вогонь по військових ЗСУ на точках зіткнення, то ми будемо діяти адекватно. Дзеркально. У нас немає іншого виходу. Ми не можемо спостерігати як вони стріляють, вбивають нас і називають це провокацією. Це не провокація – це війна», – заявив Кравчук.

    Очільник української делегації поклав всю відповідальність за порушення мирних домовленостей на незаконні збройні угрупування РФ.

    «Вони (бойовики – ред.) не будуть виконувати Мінських домовленостей. Вони відмовляються від тиші, яка запроваджена. Вони відмовляються від комплексу заходів, які схвалені Радою безпеки ООН. Усі приходять до висновку, що саме вони є порушниками домовленостей», – наголосив Кравчук.

    Нагадаємо, вчора окупанти поранили на Донбасі українського військового.

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      Теги: бойовики на Донбасі ЗСУ війна обстріл військові Леонід Кравчук Операція Об’єднаних сил
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