Кравчук: ЗСУ будуть дзеркально відповідати на обстріли бойовиків

Україна покладає всю відповідальність за порушення мирних домовленостей на незаконні збройні угрупування РФ

У разі порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку окупантів в України не залишиться варіантів, окрім як діяти дзеркально.

Про це повідомив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук у коментарі Суспільному.

«Якщо вони будуть діяти таким чином, відкривати вогонь по військових ЗСУ на точках зіткнення, то ми будемо діяти адекватно. Дзеркально. У нас немає іншого виходу. Ми не можемо спостерігати як вони стріляють, вбивають нас і називають це провокацією. Це не провокація – це війна», – заявив Кравчук.

Очільник української делегації поклав всю відповідальність за порушення мирних домовленостей на незаконні збройні угрупування РФ.

«Вони (бойовики – ред.) не будуть виконувати Мінських домовленостей. Вони відмовляються від тиші, яка запроваджена. Вони відмовляються від комплексу заходів, які схвалені Радою безпеки ООН. Усі приходять до висновку, що саме вони є порушниками домовленостей», – наголосив Кравчук.

Нагадаємо, вчора окупанти поранили на Донбасі українського військового.