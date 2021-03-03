Окупанти поранили на Донбасі українського військового
На ворожі обстріли українські бійці відповіли вогнем
Військового оперативно госпіталізували, стан його здоров'я задовільний
У середу, 3 березня, російські військові в зоні проведення операції Об'єднаних сил обстріляли українські позиції біля населеного пункту Причепилівка.
Про це пізно ввечері повідомляє у Fаcebook пресслужба оперативно-тактичного угруповання «Північ».
Загарбники застосували підствольний гранатомет і стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець зазнав кульового поранення. Військового оперативно госпіталізували, стан його здоров'я задовільний.
«Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», – зазначили в пресслужбі оперативно-тактичного угруповання «Північ».
Зазначається, що на ворожі обстріли українські бійці відповіли вогнем.
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