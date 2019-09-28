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    На Донбасі окупанти дев’ять разів обстріляли українських воїнів

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    <p>Бойових втрат від початку поточної доби внаслідок ворожих прицільних обстрілів немає</p> - На Донбасі окупанти дев’ять разів обстріляли українських воїнів

    Бойових втрат від початку поточної доби внаслідок ворожих прицільних обстрілів немає

    Від селища Доломітне бойовики випустили загалом 10 мін 82-го калібру

    Від початку доби 28 вересня російсько-окупаційні війська на Донбасі здійснили дев’ять прицільних обстрілів, з них двічі, вночі та зранку, застосувавши міномети по захисниках Новолуганського.

    Про це повідомляє в суботу пресслужба Міноборони.

    «Від селища Доломітне окупанти випустили загалом 10 мін 82-го калібру та вели вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Окрім цього, бойові дії тривали в районах н.п. Мар’їнка, Лебединське, Водяне та Павлопіль, де окупанти прицільно застосовували по захисниках України переважно гранатомети різних систем, а також стрілецьке озброєння», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що українські військові «декілька разів придушували ворожу збройну активність черговими засобами».

    «За наявною інформацією, бойових втрат від початку поточної доби внаслідок ворожих прицільних обстрілів немає», - повідомили в Міноборони.

    Нагадаємо, у п'ятницю, 27 вересня,  бойовики на Донбасі 24 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

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