На Донбасі окупанти дев’ять разів обстріляли українських воїнів



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Бойових втрат від початку поточної доби внаслідок ворожих прицільних обстрілів немає

Від селища Доломітне бойовики випустили загалом 10 мін 82-го калібру

Від початку доби 28 вересня російсько-окупаційні війська на Донбасі здійснили дев’ять прицільних обстрілів, з них двічі, вночі та зранку, застосувавши міномети по захисниках Новолуганського.

Про це повідомляє в суботу пресслужба Міноборони.

«Від селища Доломітне окупанти випустили загалом 10 мін 82-го калібру та вели вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Окрім цього, бойові дії тривали в районах н.п. Мар’їнка, Лебединське, Водяне та Павлопіль, де окупанти прицільно застосовували по захисниках України переважно гранатомети різних систем, а також стрілецьке озброєння», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові «декілька разів придушували ворожу збройну активність черговими засобами».

«За наявною інформацією, бойових втрат від початку поточної доби внаслідок ворожих прицільних обстрілів немає», - повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 вересня, бойовики на Донбасі 24 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.