Окупанти обстріляли позиції Збройних сил з гранатометів



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У Міноборони розповіли про ситуацію на фронті

Втрат серед українських захисників немає

Російські окупаційні війська від початку доби двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил. Втрат серед українських захисників наразі немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку поточної доби до 12.30 зафіксовано два прицільних ворожих обстріли на Донецькому напрямку. Втрат серед наших захисників немає», - зазначив Праута.

Так, за його словами, вночі біля населеного пункту Богданівка противник вів вогонь із великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Ще один обстріл окупанти влаштували близько 11-ї години неподалік Старогнатівки, відкривши по позиціях українських військових вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Українські військові на провокації відповіли адекватно, запевнив речник Міноборони.

Втрати противника уточнюються.