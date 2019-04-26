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    На Донбасі поранені двоє українських військових: мапа боїв

    • Розсилка
    На Донбасі поранені двоє українських військових: мапа боїв
    Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

    Окупанти вели вогонь по позиціях наших підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

    Від початку доби ворог 13 разів порушив режим припинення вогню, з них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів. Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції Об’єднаних сил у Facebook.

    Збройні формування Російської Федерації також вели вогонь по позиціях наших підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник дев'ять разів обстріляв позиції наших підрозділів:

    • з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти – біля населеного пункту Павлопіль;
    • з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту Піски;
    • двічі з протитанкових ракетних комплексів – в районі населених пунктів Опитне і Мар'їнка;
    • чотири рази з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Мар'їнка та Чермалик;
    • з великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Широкине.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник чотири рази обстріляв позиції наших підрозділів:

    • з мінометів калібру 120 мм – в районі населеного пункту Луганське;
    • з мінометів калібру 82 мм та озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту Кримське;
    • з мінометів калібру 82 мм – в районі міста Світлодарськ;
    • з озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту Кримське.
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    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

    Нагадаємо, 25 квітня під обстріл окупантів потрапили цивільні об'єкти в селі Чермалик.

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