На Донбасі поранені двоє українських військових: мапа боїв



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Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

Окупанти вели вогонь по позиціях наших підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Від початку доби ворог 13 разів порушив режим припинення вогню, з них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів. Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції Об’єднаних сил у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації також вели вогонь по позиціях наших підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник дев'ять разів обстріляв позиції наших підрозділів:

з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти – біля населеного пункту Павлопіль;

з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту Піски;

двічі з протитанкових ракетних комплексів – в районі населених пунктів Опитне і Мар'їнка;

чотири рази з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Мар'їнка та Чермалик;

з великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Широкине.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник чотири рази обстріляв позиції наших підрозділів:

з мінометів калібру 120 мм – в районі населеного пункту Луганське;

з мінометів калібру 82 мм та озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту Кримське;

з мінометів калібру 82 мм – в районі міста Світлодарськ;

з озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту Кримське.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, 25 квітня під обстріл окупантів потрапили цивільні об'єкти в селі Чермалик.