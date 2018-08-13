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    На Донбасі поранено українського захисника

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    На Донбасі поранено українського захисника

    Бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню

    13 серпня від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 5 разів із важкого озброєння.

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    Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

    У ході бойових дій один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення.

    Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Новозванівка, Новолуганське, Новотроїцьке, Богданівка, Гнутове та Лебединське.

    Поряд із цим, противник обстріляв захисників Новотошківського із артилерійських систем калібром 122 мм, Троїцького та Новозванівки із мінометів калібром 82 мм, а позиції біля Богданівки – із мінометів калібром 120 мм. Також на окремих напрямках противник застосовував озброєння БМП та протитанкові ракетні комплекси.

     

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