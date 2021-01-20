Правоохоронці виявили на Луганщині заборонені російські міни

Виявлені міни заборонені двома міжнародними договорами

Прокурори спільно зі слідчими СБУ задокументували черговий факт, який підтверджує присутність на тимчасово окупованій території Луганщини російських військ.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури.

«На колишніх позиціях НЗФ РФ виявлено боєприпаси російського виробництва – бойову протипіхотну фугасну міну натискної дії (ПМН-2) та три фрагменти протипіхотної осколкової міни натяжної дії (ПОМ-2-Р1) після детонації», – йдеться в повідомленні.

Виявлені міни заборонені міжнародними договорами: Оттавською конвенцією та Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення.

За даними прокуратури, протипіхотну фугасну міну натискної дії ПМН-2 знешкоджено вибухотехніками.

До слова, нещодавно СБУ знайшла на Луганщині великий схрон з вибухівкою.