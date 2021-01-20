  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Правоохоронці виявили на Луганщині заборонені російські міни

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Протипіхотну фугасну міну натискної дії ПМН-2 знешкоджено вибухотехніками</p> - Правоохоронці виявили на Луганщині заборонені російські міни

    Протипіхотну фугасну міну натискної дії ПМН-2 знешкоджено вибухотехніками

    Фото: пресслужба Луганської обласної прокуратури

    Виявлені міни заборонені двома міжнародними договорами

    Прокурори спільно зі слідчими СБУ задокументували черговий факт, який підтверджує присутність на тимчасово окупованій території Луганщини російських військ.

    Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури.

    «На колишніх позиціях НЗФ РФ виявлено боєприпаси російського виробництва – бойову протипіхотну фугасну міну натискної дії (ПМН-2) та три фрагменти протипіхотної осколкової міни натяжної дії (ПОМ-2-Р1) після детонації», – йдеться в повідомленні.

    Виявлені міни заборонені міжнародними договорами: Оттавською конвенцією та Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення.

    91_04

    За даними прокуратури, протипіхотну фугасну міну натискної дії ПМН-2 знешкоджено вибухотехніками.

    До слова, нещодавно СБУ знайшла на Луганщині великий схрон з вибухівкою.

    Теги: бойовики на Донбасі Луганщина схованка зброї боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies