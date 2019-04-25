На Донбасі склали списки бажаючих отримати громадянство РФ, - омбудсмен



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Росія давно готувала сценарій по роздачі паспортів в ОРДЛО, зазначив омбудсмен

На окупованому Донбасі вже складені списки бажаючих отримати паспорти і громадянство Російської Федерації.

Про це повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський в коментарі «112 Україна».

За його словами, також бойовики і окупаційні адміністрації агітують отримувати паспорти РФ. Видача документів планується в травні.

«У мене є така інформація від партнерських правозахисних організацій, з якими співпрацює офіс з приводу моніторингу порушень прав на окупованих територіях, що на сьогодні списки людей, які бажають отримати паспорта, сформовані», - заявив Лисянський.

Він також підкреслив, що після травневих свят розпочнеться активна фаза видачі паспортів.

Лисянський заявив, що Росія давно готувалася до реалізації цього сценарію, оскільки агітація за отримання російського громадянства велася протягом останніх двох років.

«У громадян України, які змушені проживати на окупованих територіях в Луганській і Донецькій областях, потреби в отриманні паспорта РФ немає. Якби вона була, вони б агітаційну кампанію не проводили, а просто роздавали. А так вони змушені витрачати кошти і ресурси, щоб провести цю кампанію», - заявив представник омбудсмена.

Нагадаємо, Радбез ООН збереться на засідання щодо України через указ Путіна.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.