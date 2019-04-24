  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Волкер: видача РФ паспортів на Донбасі підриває Мінські угоди

    • Розсилка
    Волкер: видача РФ паспортів на Донбасі підриває Мінські угоди

    Рішення Росії щодо видачі паспортів є провокаційним, зазначив Волкер

    Рішення Росії спростити надання громадянства жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей підриває Мінські домовленості.

    Про це заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. 

    «Рішення Росії щодо видачі паспортів є провокаційним і взяте з «окупаційного плану», воно підриває спроби з імплементації Мінських домовленостей та відновлення контролю України над Донбасом», — написав він у Twitter.

    Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

    Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

    Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.

    Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.

    Росія США ДНР міністр ЛНР Мінські угоди Путін Курт Волкер Twitter президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ