Волкер: видача РФ паспортів на Донбасі підриває Мінські угоди

Про це заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

«Рішення Росії щодо видачі паспортів є провокаційним і взяте з «окупаційного плану», воно підриває спроби з імплементації Мінських домовленостей та відновлення контролю України над Донбасом», — написав він у Twitter.

Donbas is and the people there - regardless of preferred language - are Ukrainian. Russia’s recent decision to issue passports is highly provocative & is straight from its “occupation playbook” and undermines efforts to implement Minsk & restore Donbas to Ukrainian control. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 24 квітня 2019 р.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.