Волкер: видача РФ паспортів на Донбасі підриває Мінські угоди

Про це заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

«Рішення Росії щодо видачі паспортів є провокаційним і взяте з «окупаційного плану», воно підриває спроби з імплементації Мінських домовленостей та відновлення контролю України над Донбасом», — написав він у Twitter.

Donbas is and the people there - regardless of preferred language - are Ukrainian. Russia’s recent decision to issue passports is highly provocative & is straight from its “occupation playbook” and undermines efforts to implement Minsk & restore Donbas to Ukrainian control.