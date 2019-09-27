На Донбасі терористи 14 разів обстріляли українських захисників



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Впродовж поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про це 27 вересня повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

три рази поблизу Водяного з напрямків Пікузів та Ужівки – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

в районі Богданівки з напрямку Стили – зі станкового протитанкового гранатомета;

неподалік Авдіївки з напрямку Яковлівки та поблизу Лебединського з напрямку Саханки – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано вісім обстрілів противником позицій Об'єднаних сил:

неподалік Травневого з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

тричі поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;

неподалік Луганського з напрямку Логвинового – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Південного з напрямку «Шахта ім.Гагаріна» – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Луганського з напрямку Калинівки – з міномета калібру 120 мм;

поблизу Новозванівки з напрямку Калинового – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

«Впродовж поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення», - заявили в штабі ООС.

До слова, спостерігачі ОБСЄ зафіксували в середу близько 200 вибухів у Донецькій області та три вибухи на Луганщині.