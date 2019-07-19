На Донбасі терористи тричі обстріляли українських бійців



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ТСН повідомило, що на околицях Донецька загинули двоє українських військових

Від початку доби на Донбасі ворог три рази порушив режим припинення вогню.

Про це 19 липня повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Широкиного з напрямку Саханки – зі стрілецької зброї;

поряд Богданівки з напрямку Петрівського – з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

неподалік Кримського з напрямку Жолобка – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

«Внаслідок ворожих обстрілів втрат з української сторони не зафіксовано», - заявили в штабі ООС.

Підкреслюється, що на обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців підрозділи ЗСУ дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Тим часом ТСН ввечері 19 липня повідомило, що на околицях Донецька загинули двоє українських військових.

Раніше повідомлялося, що у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець з Хмельницького, снайпер Богдан Бігус.