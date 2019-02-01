На Донбасі з початку доби зберігається «тиша»



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Ситуація залишається повністю контрольованою підрозділами Об’єднаних сил

Ситуація на Донбасі залишається спокійною

З початку доби в зоні проведення Операції Об'єднаних сил зберігається тиша, ворожих обстрілів не зафіксовано.

Про це розповів на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«Від початку цієї доби, станом на 12.00 в районі відсічі та стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях ворожих обстрілів поки не фіксувалося, втрат у лавах українських військ немає», - зазначив Мотузяник.

За його словами, ситуація залишається повністю контрольованою підрозділами Об’єднаних сил.