На Донбасі з початку доби зберігається «тиша»
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Ситуація залишається повністю контрольованою підрозділами Об’єднаних сил
Ситуація на Донбасі залишається спокійною
З початку доби в зоні проведення Операції Об'єднаних сил зберігається тиша, ворожих обстрілів не зафіксовано.
Про це розповів на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
«Від початку цієї доби, станом на 12.00 в районі відсічі та стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях ворожих обстрілів поки не фіксувалося, втрат у лавах українських військ немає», - зазначив Мотузяник.
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