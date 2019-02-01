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    На Донбасі з початку доби зберігається «тиша»

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    Ситуація залишається повністю контрольованою підрозділами Об&rsquo;єднаних сил - На Донбасі з початку доби зберігається «тиша»
    Ситуація залишається повністю контрольованою підрозділами Об’єднаних сил

    Ситуація на Донбасі залишається спокійною

    З початку доби в зоні проведення Операції Об'єднаних сил зберігається тиша, ворожих обстрілів не зафіксовано.

    Про це розповів на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

    «Від початку цієї доби, станом на 12.00 в районі відсічі та стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях ворожих обстрілів поки не фіксувалося, втрат у лавах українських військ немає», - зазначив Мотузяник.

    За його словами, ситуація залишається повністю контрольованою підрозділами Об’єднаних сил.
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    бойовики на Донбасі ЗСУ війна Операція Об’єднаних сил
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