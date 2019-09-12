Бойовики сьогодні сім разів відкривали вогонь, тричі застосовували міномети



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У Міноборони кажуть, що бойових втрат серед українців нема

Російські окупаційні війська станом на 12.00 здійснили сім прицільних обстрілів позицій Об'єднаних сил. Наразі бойових втрат від початку доби немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Сьогодні, 12 вересня, в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході нашої держави, російсько-окупаційні війська здійснили вже 7 прицільних обстрілів позиції Об’єднаних сил, тричі застосовуючи міномети різних калібрів... За наявною інформацією, бойових втрат від початку поточної доби серед наших українських героїв немає», - повідомив речник.

За словами Гуцуляка, після 06.30 ранку захисники Водяного зафіксували розриви 13 ворожих мін калібру 120 мм. Також зранку окупанти випустили загалом 16 мін 82-го калібру по оборонцях населених пунктів Зайцеве та Новгородське. Російські окупаційні війська вели тут щільні обстріли українських військових з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння.

Після 02.00 ночі зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї бойовики прицільно вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Пищевик, а близько 08.00 ранку окупанти вели провокації зі стрілецької зброї по захисниках Водяного.