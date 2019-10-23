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    Зеленський подякував Штайнмаєру за «зусилля для врегулювання війни на Донбасі»

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    <span>Президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Японії зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром</span> - Зеленський подякував Штайнмаєру за «зусилля для врегулювання війни на Донбасі»
    Президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Японії зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром

    Президент запросив Франка-Вальтера Штайнмайєра відвідати Україну

    Президент України Володимир Зеленський подякував німецькому колезі, колишньому голові МЗС Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру, який брав участь у зустрічах на рівні міністрів у «нормандському форматі» та за ім'ям якого названа «формула Штайнмаєра», за «зусилля для врегулювання війни на Донбасі». Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    «Досягнення миру на Донбасі та завершення кровопролиття є безумовним пріоритетом для мене та моєї команди. Щиро вдячний вам за докладені зусилля для політико-дипломатичного врегулювання війни на Донбасі, постійну увагу до питання відновлення територіальної цілісності України», – наголосив Зеленський під час зустрічі.

    Президент запросив Франка-Вальтера Штайнмаєра відвідати Україну.

    Раніше повідомлялося, що Зеленський під час свого візиту до Японії зустрінеться з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

    Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

    Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.

    У свою чергу глави незаконних угруповань «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили, що узгодження «формули Штайнмаєра» означає визнання за «народом Донбасу права самому визначати свою долю».

    Як вже стало відомо, Україна погодилася розглянути так звану «формулу Штайнмаєра» ще в липні 2019 року під час консультацій на рівні дипломатичних радників лідерів нормандської четвірки. 

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