Зеленський подякував Штайнмаєру за «зусилля для врегулювання війни на Донбасі»



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Президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Японії зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром

Президент запросив Франка-Вальтера Штайнмайєра відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський подякував німецькому колезі, колишньому голові МЗС Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру, який брав участь у зустрічах на рівні міністрів у «нормандському форматі» та за ім'ям якого названа «формула Штайнмаєра», за «зусилля для врегулювання війни на Донбасі». Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Досягнення миру на Донбасі та завершення кровопролиття є безумовним пріоритетом для мене та моєї команди. Щиро вдячний вам за докладені зусилля для політико-дипломатичного врегулювання війни на Донбасі, постійну увагу до питання відновлення територіальної цілісності України», – наголосив Зеленський під час зустрічі.

Президент запросив Франка-Вальтера Штайнмаєра відвідати Україну.

Раніше повідомлялося, що Зеленський під час свого візиту до Японії зустрінеться з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.

У свою чергу глави незаконних угруповань «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили, що узгодження «формули Штайнмаєра» означає визнання за «народом Донбасу права самому визначати свою долю».

Як вже стало відомо, Україна погодилася розглянути так звану «формулу Штайнмаєра» ще в липні 2019 року під час консультацій на рівні дипломатичних радників лідерів нормандської четвірки.