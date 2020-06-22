МЗС запустило інтерактивну карту з правилами виїзду за кордон



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Дані на мапі регулярно оновлюватимуть посольства України в різних країнах

Міністерство закордонних справ запустило інтерактивну карту з інформацією про дозволи та обмеження в'їзду до країн під час пандемії коронавірусу.

Про це на брифінгу розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Карта має два розділи: правила транзитного проїзду та правила в'їзду за кордон для громадян України. На карті різними кольорами показано, чи є обмеження для українців на перетин кордонів.

Правила в'їзду за кордон для українців. Помаранчевий — в'їзд заборонений, жовтий — дозволений з посвідками, зелений — дозволений всім

Натиснувши на потрібну карту, з'являється пояснення обмежень чи дозволів для українців, а також останнє оновлення інформації.

Дані на мапі регулярно оновлюватимуть посольства України в різних країнах.

«Запущена у тестовому режимі. Передбачається, що зараз багато людей будуть (заходити — ред.). Якщо будуть провисання, поставтеся з розумінням», — закликав міністр.

Кулеба також запевнив, що карту підтримуватимуть до тих пір, поки у світі залишатимуться обмеження, пов'язані з пандемією.

Крім того, міністр порекомендував українцям, які планують виїжджати за кордон, зареєструватися у системі «Друг». Цей проєкт наразі використовують для попередження, за потреби — розшуку та надання сприяння громадянам України в разі надзвичайних подій за кордоном: природних катаклізмів, соціальних заворушень, військових конфліктів.

Як свідчать результати чергової хвилі загальноукраїнського ролінгового CATI-опитування, яке було проведено компаніє Research & Branding Groupу період з 10 по 16 червня 2020 року, епідемія коронавірусу і тривалий карантин внесли деякі зміни у плани українців на літні відпустки.

Нагадаємо, з 15 червня українці зможуть літати без обмежень на кордоні до Албанії та США, з дотриманням карантину 14 днів - до Великої Британії, без обмежень на кордоні та тестуванням після прибуття - до Туреччини. Також з 27 червня громадяни України зможуть літати до Тунісу з тестуванням після прибуття. А такі країни, як Кіпр, Чорногорія, Грузія, Греція будуть розглядати можливість відкриття кордонів після покращення епідемічної ситуації в Україні з 1 липня.