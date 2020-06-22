Коронавірус у Росії: подивіться на поведінку Путіна, і вам все стане зрозуміло

Путін не планує зустрічатися навіть з лідерами ОПЕК +, хоча ціна на нафту - першочергова біль для Кремля

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Новости принесли прекрасное: в резиденции Путина появился дезинфекционный тоннель. Разработала тоннель пензенская компания, которая раньше занималась производством деталей для автомоек, а источником новости — прежде чем она широко разлетелась — была пресс-служба Пензенской области.

Вопрос первый, естественный: а оно помогает?

Как мы знаем теперь, 94% заражений коронавирусом происходит воздушно-капельным путем. Через контакты с зараженной поверхностью случается 6% заражений.

Если к Путину приходит посетитель, и он заразен, то никакой дезраствор и «мелкодисперсный водный туман» его внутренности обработать не в состоянии. Он может обработать только его одежду, лицо и руки. Заразиться от этой одежды Путин может, если он, например, поможет посетителю раздеться.

Представляете себе вероятность картины, а?

Еще Путин может сесть на стул, на котором сидел посетитель, отряхнуться, а потом потереть рукой глаза. Тоже не очень вероятная картина. Если президент просто пожмет посетителю руку, а посетитель свою руку перед этим вымоет, заражения не будет.

Помните, Трамп на пресс-конференции размечтался о том, как лечить коронавирус приемом дезинфектантов, после чего весь мир неделю ржал? Вот над Трампом ржали, а у Путина дезинфектор уже установлен.

Дезинфекционный тоннель, конечно, полезен в больнице: где концентрация вируса запредельная и где обеззараживают поверхность костюма врача, чтобы он сам до себя не дотронулся. Обрабатывать дезинфекционным раствором людей перед тем, как пускать их к президенту, — это, скорее, из серии «отпугивателя вирусов» на лацкане Пескова и всякой полуэзотерической фигни, которой лечатся в эксклюзивной московской клинике некоторые наши депутаты-миллионеры.

Почему-то я думаю, что если бы тоннели действительно работали, они бы сейчас стояли на входе в Белый дом, на Даунинг стрит, 10, — и на всех входах в метро города Нью-Йорка…

Тоннель — это, собственно, ответ на то, во что верят в Кремле.

Если вы помните, когда в начале эпидемии Кремль отправил в Италию военных врачей и оборудование, и среди этого оборудования тоже большую долю занимали дезинфекционные машины. Их-то в первую очередь итальянцы посчитали бесполезными.

Но это не помешало властям выделить деньги на дезинфекцию домов и подъездов. Мы все наблюдали эти видео с камер наблюдения — когда заходит человек в скафандре и с ранцем на спине в подъезд, прыскает два раза из пшикалки (в это время его для фотоотчета второй человек снимает) и уходит. С одной стороны, конечно, полная халтура, а с другой — ничего страшного не произошло. Как я уже сказала, обеззараживание подъезда — это бредовая идея.

Дезинфекция больниц, или домов престарелых, где свирепствовала эпидемия, — это еще да. А поливание дезинфектантом тротуаров и пр. — это просто трата на бесполезные вещи тех денег, которых не хватает для закупки СИЗ и на зарплаты врачам.

И трата эта, разумеется, неслучайна. Эти ноги растут еще из практики советских войск химзащиты и важных высокопоставленных генералов, которые объяснили в Кремле, что бороться надо именно так, потому что у них этот дезинфектант есть, и его надо освоить.

Позволяет нам тоннель ответить и еще на один вопрос.

Несмотря на эпидемию коронавируса, Путин объявил 24 июня парад, 1 июля — голосование по поправкам, 12 июля — марш «Бессмертного полка». После этого эпидемия была объявлена идущей на убыль, количество регистрируемых в Москве заражений стало снижаться, многие перепрофилированные под «корону» больницы в Москве вернулись к своим первоначальным функциям, а общество принялось гадать: каковы на самом деле реальные цифры?

Так вот. Выяснить после этого объявления (да и до) реальные цифры эпидемии в России почти невозможно: так же невозможно, как установить истинную степень популярности президента путем опроса общественного мнения.

Мы можем только руководствоваться наблюдаемыми фактами и заключить, что эпидемия в Москве действительно пошла на убыль, но это компенсируется тем, что идет всплеск заболеваемости во многих регионах (Москва заболела с лагом по отношению к Европе, а регионы — с лагом по отношению к Москве). Кроме того, это падение пока незначительное и при снятии карантина грозит обернуться новой волной. (Это падение в Москве сопровождается сокращением численности отданных под ковид коек: отсюда сообщения, что госпитализировать человека стало очень сложно. Если больной «комнатный», то все ничего, а если нет — приходится напрягать все связи).

Так что настоящих цифр у нас нет, но зато у нас есть другой индикатор — свой. Безошибочный. Стопроцентный.

Этот индикатор — сам Путин.

Мы знаем, что президент Путин разрешил парад 24 июня, но отменил саммит ШОС 21–23 июля (где заразиться можно самому). Мы знаем, что он поставил в резиденции дезинфекционный тоннель. Bloomberg сообщает, что 80 ветеранов, которые будут сидеть на параде рядом с Путиным, отправлены на 14 дней на карантин в подмосковный санаторий. А Песков заявляет, что Путин после отмены режима изоляции сохранит часть сегодняшней практики работы в удаленном доступе. Он не планирует встречаться даже с лидерами ОПЕК+, хотя цена на нефть — первоочередная боль для Кремля.

Помните, когда еще не было всяких датчиков, шахтеры брали с собой в шахту в клетке канарейку? Как вела себя канарейка, и показывало, есть ли в шахте метан.

Вот и у нас так же. Статистики достоверной у нас нет. Зато президент — наша «канарейка». Посмотрите на то, как он себя ведет, и вам многое станет ясно.

Джерело: Новая Газета

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