Розвідка назвала зброю та техніку, завезені з Росії бойовиками
Країна-агресор продовжує нарощувати бойові спроможності окупаційних військ на Донбасі
Росія нарощує бойові спроможності так званих 1-го армійського корпусу (базується в Донецькій області) та 2-го армійського корпусу (діє на території Луганської області).
Для приховування постачання з РФ бойової техніки та військового майна російсько-терористичні війська використовують дороги, які проходять через перепускні пункти на неконтрольованих Україною ділянках кордону, а також обхідні шляхи. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Зазначається, що з початку серпня з території РФ завезено близько 1 тис. тонн пального, а також нові партії озброєння і боєприпасів, серед яких:
- бойові броньовані машини;
- 12,7-мм набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок.
Як повідомлялося раніше, в Луганську область перевезено самохідні артилерійські установки після проведення ремонту на підприємствах РФ.
До слова, українські військові випробували новий реактивний снаряд «Тайфун-1».
Також вдомо, що на Донбасі знайшли схрон боєприпасів (фото).