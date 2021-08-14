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    Розвідка назвала зброю та техніку, завезені з Росії бойовиками

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    Росія продовжує постачати озброєння бойовикам. - Розвідка назвала зброю та техніку, завезені з Росії бойовиками
    Росія продовжує постачати озброєння бойовикам.
    Фото з відкритих джерел

    Країна-агресор продовжує нарощувати бойові спроможності окупаційних військ на Донбасі

    Росія нарощує бойові спроможності так званих 1-го армійського корпусу (базується в Донецькій області) та 2-го армійського корпусу (діє на території Луганської області).

    Для приховування постачання з РФ бойової техніки та військового майна російсько-терористичні війська використовують дороги, які проходять через перепускні пункти на неконтрольованих Україною ділянках кордону, а також обхідні шляхи. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    Зазначається, що з початку серпня з території РФ завезено близько 1 тис. тонн пального, а також нові партії озброєння і боєприпасів, серед яких:

    • бойові броньовані машини;
    • 12,7-мм набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок.

    Як повідомлялося раніше, в Луганську область перевезено самохідні артилерійські установки після проведення ремонту на підприємствах РФ.

    До слова, українські військові випробували новий реактивний снаряд «Тайфун-1».

    Також вдомо, що на Донбасі знайшли схрон боєприпасів (фото).

    Теги: розвідка Росія військові озброєння
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    Розвідка назвала зброю та техніку, завезені з Росії бойовиками