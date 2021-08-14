Розвідка назвала зброю та техніку, завезені з Росії бойовиками

Країна-агресор продовжує нарощувати бойові спроможності окупаційних військ на Донбасі

Росія нарощує бойові спроможності так званих 1-го армійського корпусу (базується в Донецькій області) та 2-го армійського корпусу (діє на території Луганської області).

Для приховування постачання з РФ бойової техніки та військового майна російсько-терористичні війська використовують дороги, які проходять через перепускні пункти на неконтрольованих Україною ділянках кордону, а також обхідні шляхи. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що з початку серпня з території РФ завезено близько 1 тис. тонн пального, а також нові партії озброєння і боєприпасів, серед яких:

бойові броньовані машини;

12,7-мм набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок.

Як повідомлялося раніше, в Луганську область перевезено самохідні артилерійські установки після проведення ремонту на підприємствах РФ.

До слова, українські військові випробували новий реактивний снаряд «Тайфун-1».

Також вдомо, що на Донбасі знайшли схрон боєприпасів (фото).