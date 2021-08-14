У президента Афганістану формують групу перемовників з Талібаном

Військові колони талібів продовжують впевнений рух на Кабул

Після свого телезвернення до нації в суботу, 14 серпня 2021 року, президент Афганістану Ашраф Гані провів консультативну зустріч з політичними та військовими лідерами, які підтримали його ідею щодо запобігання подальшій нестабільності в країні. Про це із посиланням на його пресслужбу повідомив ввечері провідний афганський інформаційний сайт TOLOnews.

Учасники зустрічі домовилися призначити авторитетну групу для ведення перемовин з Талібаном від імені Ісламської Республіки Афганістан.

«У заяві не уточнюється характер відповідальності, яка буде покладена на команду, але аналітики кажуть, що це може просунути плани щодо подолання поточної ситуації шляхом припинення вогню та тимчасової стабілізації», - зазначає зі свого боку TOLOnews.

Як наголошується, напередодні цієї зустрічі з Ашрафом Гані група впливових афганських політичних лідерів багато годин зустрічалася за зачиненими дверима під головуванням впливового експрем'єра Абдулли Абдулли щоб обговорити можливий план створення тимчасового уряду.

Окрім того, за даними джерел видання минулого тижня Абдулла знову був у місті Доха, столиці Катара.

В липні перемовники з Кабулу на чолі колишнім афганським президентом Хамідом Карзаєм, за даними журналістів, вже зустрічалася там з посланцями талібів.

Тим часом військові колони талібів продовжують впевнений рух на Кабул, констатують світові інформагенції.

Бойовики Талібану захопили четверте за величиною місто в Афганістані, столицю провінції Балх-Мазарі-Шаріф. Це головний торгово-транспортний вузол на півночі країни.

Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

Напередодні МЗС закликало українців негайно залишити Афганістан через наступ талібів.

12 серпня «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану.

Того ж дня «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні.

До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.