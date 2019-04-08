На Донеччині перенесли відкриття КПВВ «Гнутове»
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Реконструкцію планувалося завершити 8 квітня
Реконструкцію контрольного пункту в’їзду-виїзду «Гнутове» у Донецькій області продовжено до 9 квітня.
Про це у неділю повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.
«Завершення реконструкції та відновлення пропуску осіб і транспортних засобів через лінію розмежування у КПВВ «Гнутове» заплановано на 9 квітня», - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що за короткий проміжок часу вдалося замінити дорожнє покриття на території КПВВ та у безпосередній близькості до нього, облаштовано укриття для цивільного населення та працівників контрольних служб.
«Поряд з тим, продовжуються роботи з встановлення контрольних модулів, павільйонів, інших зручностей для громадян та їх підключення до відповідних комунікацій», - додали у прес-центрі.
Як відомо, КПВВ «Гнутове» не здійснює пропуск громадян і транспортних засобів із 5 квітня, реконструкцію планувалося завершити 8 квітня.