На Донеччині перенесли відкриття КПВВ «Гнутове»



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Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Гнутове»

Реконструкцію планувалося завершити 8 квітня

Реконструкцію контрольного пункту в’їзду-виїзду «Гнутове» у Донецькій області продовжено до 9 квітня.

Про це у неділю повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

«Завершення реконструкції та відновлення пропуску осіб і транспортних засобів через лінію розмежування у КПВВ «Гнутове» заплановано на 9 квітня», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що за короткий проміжок часу вдалося замінити дорожнє покриття на території КПВВ та у безпосередній близькості до нього, облаштовано укриття для цивільного населення та працівників контрольних служб.

«Поряд з тим, продовжуються роботи з встановлення контрольних модулів, павільйонів, інших зручностей для громадян та їх підключення до відповідних комунікацій», - додали у прес-центрі.

Як відомо, КПВВ «Гнутове» не здійснює пропуск громадян і транспортних засобів із 5 квітня, реконструкцію планувалося завершити 8 квітня.