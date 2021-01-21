На Донеччині прикордонники знайшли у снігу пакунок з боєприпасами

У пакунку було 332 набої калібру 5,45 міліметра

Прикордонники Краматорського загону у місті Костянтинівка Донецької області виявили пакунок з бойовими набоями. Його за оперативною інформацією знайшов спільний з оперативними співробітниками загону наряд відділу прикордонної служби «Бахмут». Всього у пакунку було 332 набої калібру 5,45 мм, 21 набій калібру 7,62 мм та 7 порожніх магазинів до автомата Калашникова.

Боєприпаси встановленим порядком вилучено представниками Національної поліції.

«Забезпечення безпеки громадян – першочергова задача всіх прикордонників. Для зони збройного конфлікту це є особливо актуальним, адже тут люди живуть в постійній небезпеці натрапити на «смертельні сюрпризи», залишені російськими окупантами та фінансованими кремлем бойовиками», - йдеться в повідомленні.

Напередодні прикордонники Краматорського загону в населеному пункті Тоненьке Донецької області також виявили схованку з боєприпасами. Тоді вилучили 2 гранати РГД-5, сигнальну міну СМ-320, 42 бойових набої калібру 7,62 мм, 2 сигнальні набої та 1 набій до зенітної установки.

Нещодавно СБУ знайшла на Луганщині великий схрон з вибухівкою. Зі схрону, облаштованого у лісосмузі на виїзді із Сєвєродонецька, правоохоронці вилучили 13 тротилових шашок, загальною вагою понад 5 кілограмів, і 12 артилерійських снарядів різного калібру. Також виявлено 6 гранатометних пострілів ПГ-9 та ВОГ-25 і понад 4 тисячі набоїв.

У грудні CБУ біля Щастя знайшла схрон з болгарськими гранатами. Тоді зі схованки правоохоронці вилучили пів кілограма пластиду, дві протитанкові міни ТМ-62М, майже пів кілограма тротилу, дев’ять гранат РГ-42, сім пострілів ПГ-7 та ВОГ-17.Також було виявлено понад сто набоїв різного калібру і двадцять димових шашок і термобаричні гранати GTB-7S болгарського виробництва.



