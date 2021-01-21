СБУ назвала кількість контрабандистів серед митників і прикордонників

Засуджено 12 працівників прикордонної служби та чотири митної

Служба безпеки України протягом 2020 року викрила у контрабанді серед митників ‒ 53 особи, а у прикордонників ‒ 31, контролюючі на кордоні – 10 осіб. Засуджено 12 працівників прикордонної служби та 4 митної. За ст. 201 (Контрабанда) Кримінального кодексу України вироки отримали 36 осіб. Про це йдеться у повідомлення пресцентру СБУ.

«У минулому році за матеріалами СБУ повідомлено про підозри: митники ‒ 53, прикордонники ‒ 31, контролюючі на кордоні – 10 осіб. Засуджено 12 працівників прикордонної служби та 4 митної. За ст. 201 (Контрабанда) Кримінального кодексу України вироки отримали 36 осіб», ‒ йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що протягом 2020 року завдяки заходам підрозділів Служби безпеки України до держбюджету донараховано понад 2,5 мільярда гривень митних платежів. Вилучено предмети контрабанди і виявлено порушення митних правил на суму 510 мільйонів гривень, запобігання спроб іноземних спецслужб, злочинних угруповань та окремих осіб використати українських митників і прикордонників для здійснення діяльності на шкоду державній безпеці України.

Наразі відпрацювання проводиться у Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернівецькій, Чернігівській, Донецькій та Луганській областях.

Як повідомлялося, СБУ минулого року нейтралізувала 600 кібератак на сайти держорганів.