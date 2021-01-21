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    СБУ назвала кількість контрабандистів серед митників і прикордонників

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    Протягом 2020 року завдяки заходам підрозділів Служби безпеки України до держбюджету донараховано понад 2,5 мільярда гривень митних платежів - СБУ назвала кількість контрабандистів серед митників і прикордонників
    Протягом 2020 року завдяки заходам підрозділів Служби безпеки України до держбюджету донараховано понад 2,5 мільярда гривень митних платежів
    Фото з відкритих джерел

    Засуджено 12 працівників прикордонної служби та чотири митної

    Служба безпеки України протягом 2020 року викрила у контрабанді серед митників ‒ 53 особи, а у прикордонників ‒ 31, контролюючі на кордоні – 10 осіб. Засуджено 12 працівників прикордонної служби та 4 митної. За ст. 201 (Контрабанда) Кримінального кодексу України вироки отримали 36 осіб. Про це йдеться у повідомлення пресцентру СБУ.

    «У минулому році за матеріалами СБУ повідомлено про підозри: митники ‒ 53, прикордонники ‒ 31, контролюючі на кордоні – 10 осіб. Засуджено 12 працівників прикордонної служби та 4 митної. За ст. 201 (Контрабанда) Кримінального кодексу України вироки отримали 36 осіб», ‒ йдеться у повідомленні.

    Зазначається також, що протягом 2020 року завдяки заходам підрозділів Служби безпеки України до держбюджету донараховано понад 2,5 мільярда гривень митних платежів. Вилучено предмети контрабанди і виявлено порушення митних правил на суму 510 мільйонів гривень, запобігання спроб іноземних спецслужб, злочинних угруповань та окремих осіб використати українських митників і прикордонників для здійснення діяльності на шкоду державній безпеці України.

    Наразі відпрацювання проводиться у Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернівецькій, Чернігівській, Донецькій та Луганській областях.

    Як повідомлялося, СБУ минулого року нейтралізувала 600 кібератак на сайти держорганів.

    Теги: прикордонники митниця СБУ контрабанда бюджет
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